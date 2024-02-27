醫健：成視在人：飛蚊症伴閃光 或視網膜脫落先兆

勿以為深近視只是嚴重的近視，它有機會增加患上視網膜脫落風險，後果可大可小。大部分視網膜脫落是由於視網膜有裂孔，導致玻璃體穿過裂孔進入視網膜神經上皮層底下，繼而導致視網膜脫落。飛蚊症狀突然增加，或伴隨閃光，就有可能是視網膜脫落的先兆。

不少人以為有飛蚊症就等同視網膜脫落，事實上不少人都有不同程度的飛蚊症狀，但年長者及深近視人士的飛蚊狀況會較多，若症狀突然增加，就要留意，有機會是視網膜裂孔的先兆。視網膜裂孔會導致患者視野中某一區域變黑變暗，視網膜脫落前更會有大量飛蚊及閃光情況。

患上視網膜脫落的高危一族包括深近視人士，視網膜撕裂、糖尿病或眼外傷等人士，當中深近視患者因為眼球拉長，導致視網膜變薄，容易裂孔及脫落。由於深近視人口有上升趨勢，導致視網膜脫善患者亦有年輕化現象。

目前普遍會修補裂孔位置，防止視網膜進一步脫落；如果視網膜已經脫落，就要進行手術，約有90%患者可經手術將視網膜復位。要遠離此疾，除了要預防深近視，亦要定期接受眼科檢查，一出現突然增加的飛蚊及閃光症狀，就要立即求醫。以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。

奧比斯