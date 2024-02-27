去年121宗退軍症 創新高

【本報訊】全球暖化持續影響人類，當局指本港去年退伍軍人症個案數字創1997年有紀錄以來新高，較2022年大增逾51%，發病率達每10萬人1.61宗，估計與氣溫上升有關。而歐洲發病率亦有上升趨勢，但原因仍不明，或與檢測政策、人口老化等有關。

料與氣溫上升有關 衞生防護中心最新《傳染病直擊》顯示，去年錄得121宗退伍軍人症個案，患者年齡介乎27至95歲，當中50歲或以上佔94%、87.6%最少有一種基礎疾病。去年所有患者均併發肺炎，需要入院治療，當中29人屬重症、12人死亡，死亡率為9.9%。地區分布方面，90.9%個案屬本地感染，患者遍布全港各區，當中醫院和院舍內感染個案各有4宗，另有一宗於相關醫院供水設施驗出病毒，亦可能是醫院感染。

根據中心通報數字，本港自2018年起退伍軍人症個案攀上過百宗水平後，在2021和2022年稍有回落，至去年再度攀升，創自1997年有紀錄以來個案數字新高。中心表示，去年退伍軍人症個案的按月分布與過往相若，個案較集中於6至10月，而7月及9月是高峰，分別錄得21宗及23宗個案。至於今年數字，截至上周六（24日），今年錄得8宗退伍軍人症個案。

根據天文台數據，去年是本港自1885年有紀錄以來第二熱的年份，年均氣溫達攝氏24.5度，較1991至2020年的正常值高一度，而去年6至8月平均溫度更錄得攝氏29.7度，是本港有史以來最熱夏季。中心指，過去已有研究表明，天氣溫暖會增加感染退伍軍人症風險，去年高溫或影響退伍軍人症流行。