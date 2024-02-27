冷鋒殺到 周末料降至14℃

【本報訊】初春乍暖還寒，一道冷鋒預料將在本周後期殺到，天文台預測本周五（3月1日）本港將顯著降溫，溫差可能達攝氏9度之多，並持續至下周一（4日），要到下周二（5日）「驚蟄」當天始回暖。期間本周六（2日）雖是未來9天中唯一無雨之日，但卻是最凍的一天，預料將低見攝氏14度，且當日清晨6時全港溫度最低，大部分地區或達攝氏12度或以下，當中更有一區跌穿攝氏10度！

根據分區天氣預報，本周六全港有3區氣溫跌至攝氏13度，其餘各區均在攝氏12度或以下，或觸及寒冷天氣警告發出條件。當日新界氣溫更寒，上水、大埔、沙田、石崗及流浮山預料最低溫至攝氏11度，打鼓嶺更只有攝氏9度。

一股清勁至強風程度的東北季候風，會在未來一兩日為廣東沿岸帶來較涼的天氣。本周四是4年才有一日的2月29日，按天文台區分為冬季最後一日，隨着季候風緩和，周四當天的氣溫回升至攝氏24度，之後季候風補充將推低氣溫，到周五（3月1日）的春季首日晚上降至攝氏15度，一日間跌攝氏9度，正是「倒春寒」。