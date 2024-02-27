違禁聚判感化 Lunch哥上訴得直

【本報訊】常於示威現場現身的「Lunch哥」李國永，涉在2020年9月於中環國際金融中心（IFC）商場內組織示威，違反當時有效的兩人禁聚令，被票控組織受禁群組聚集。他不認罪受審後於2022年被裁定罪成，被時任裁判官葉啟亮判處15個月感化。李不服定罪並提出上訴，高院暫委法官郭啟安昨頒下判詞，裁定李上訴得直並撤銷定罪。

官指僅在商場叫口號游走

法官於判詞指，本案並非一宗涉及遊行的案件，從片段所見上訴人亦只是僅在叫口號及在商場游走。法官認為沒有證據證明上訴人是「和你lunch」活動的發起人或組織者，他的行為充其量只是響應參與，未必足夠令他可達致相關有罪的推論。而且本案證據只能顯示有人和應上訴人的口號，未能顯示有人跟隨他游走。由於未能證明上訴人必然涉及安排及籌備本案的活動，故裁定他上訴得直。案件編號：HCMA 455/2022