新星旅遊結業 旅監局暫無收投訴求助

【本報訊】專門經營澳門訂房訂票業務的新星旅遊，上周五（23日）於尖沙咀辦事處張貼結業通告，指過去3年疫情及欺騙網站嚴重影響旅業收入，無奈決定即日結業。旅遊促進會總幹事崔定邦昨日在電台節目表示，有旅行社結業，應該由旅行社去通知相關客戶，新星旅遊已聯絡客戶，旅監局已做了所需的工作，暫時沒有收到投訴或求助。

崔定邦續稱，相信無一間旅行社持牌人會隨便結束業務，旅行社準備結業，根據規定要14天前通知旅監局，該局會進行包括查核帳目及了解顧客狀況等程序。他呼籲旅客如購買旅遊產品，要光顧持牌旅行社。

立法會議員田北辰在同一個電台節目表示，在今次事件中，據了解旅監局做法與以往沒有分別，但他認為若旅監局收到有旅行社需要結業，應立即通知公眾。

議員倡設賠償基金 至於賠償方面，田建議港府可開設另一個賠償基金，保障單項旅遊產品服務，給予顧客自由選擇權利，顧客只需支付0.15%印花收費，例如購買車票等都可以獲賠償。