缺逾1300機師 國泰稱可應付運力所需

【本報訊】國泰航空於聖誕及新年假期間取消多班航班，被外界批評有損香港旅遊城市形象。由國泰機師組成的香港航空機組人員協會表示，國泰機師人手仍然短缺，料至今欠缺超過1,300人，預計多等3年才能達到目標。國泰航務董事甘沛思回應事件時，「死撐」國泰有足夠的機師應付目前運力所需，指國泰在架構重組後，要達到以往運力所需的機師人數亦有所不同，並沒有短缺的情況。

甘沛思表示，國泰的運力在去年已回復至疫情前的70%，預料今年第二季可回復至80%，他指重要的是可持續及穩定的增長。

稱津貼有效確保人手 為避免再次出現削減大量航班的情況，他稱吸取去年取消航班的經驗後，今年農曆新年期間提出以津貼的方式確保期內機師人手足夠，認為做法有效，未來亦會繼續以津貼等不同方式確保連假等高峰時期有足夠機師人手，又有信心在即將的復活節連假可提供穩定及暢順的服務。

招聘方面，甘沛思指現時國泰航空下有約2,600名機師，其中約900人為機長，1,030人為副機師，以及700名二副駕駛，而在2022年重新招聘開始至今，有約260名已離開的機師重返國泰，他又透露有30個機長將會重返崗位。另外，國泰去年開始於內地招聘見習機師，甘沛思指收到約870人申請，現時有40人參與見習機師培訓計劃，他預料在種種招聘的策略下，在年底可將機師人數增至約3,000人。