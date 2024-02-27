研發展避風塘 文體旅局「無料到」捱轟

【本報訊】避風塘發展備受社會關注。立法會研究避風塘及避風碇泊處相關事宜小組委員會昨舉行會議。會上有議員批評政府文件「無料到」，沒有具體內容、時間表以及數字，又指早前文體旅局沒有官員到場開會。不過，文體旅局反駁指曾出席會議。

航運交通界議員易志明關注避風塘秩序問題，期望當局可修例賦權海事處處長，讓處長有更大權力執行在避風塘船隻擺位的問題，又指目前內地旅客來港不再單是消費而是深度遊，認為以漁業起家的香港，可以發展好避風塘，然而當局文件「無料到」，促當局交代構思，邀請社會人士提交意見。

運輸及物流局副局長廖振新回覆指，當局正研究賦權一事，目前會先嘗試以行政安排處理事件，如果日後發現行政手段不能處理，將不排除修改法例，讓處長有更大權力。旅遊事務助理專員周韻琴則指如果有景點合適，會配合旅發局協助作宣傳，而旅發局網站亦有推廣香港仔避風塘。

另一議員陳家珮發言時質疑當局提交文件，未有清楚交代將如何發展避風塘、經濟價值、旅遊等相關元素，又斥「文體旅交畀我哋嘅文件一頁半都無，入面係無任何嘅具體內容，甚至時間表、數字」，期望日後可以深入探討，拆牆鬆綁，做好海濱經濟。陳又指，過去該委員會舉行數次公聽會，並將會上意見提交予該局，問局方是否有具體回應可以提供予公眾人士。周反駁指「其實上一次公聽會我都喺度㗎」，而在公聽會上自己亦有解釋，重申針對宣傳問題上，旅發局有在香港仔和銅鑼灣上宣傳。

指官員出席率低 當局反駁 翻查會議紀錄，代表文體旅局的周韻琴未有出席上一次會議，不過上次公聽會即委員會的第3次會議則有出席，4次有官員出席的會議當中，文體旅局僅出席兩次。