陳沛敏稱黎首被捕 無指示改《蘋果》角度

踢爆作風強勢 下屬焗調整拜登醜聞比例 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、《蘋果日報》前副社長陳沛敏，續以從犯證人身份出庭作供。陳形容黎智英作風較強勢，會十分堅持自己看法。黎曾說國際版同事「唔夠做得大」拜登的醜聞，國際版同事因而感到壓力。黎智英被捕後，她無印象黎曾經指示要改變《蘋果日報》的報道方向。

庭上展示2020年8月13日，《蘋果》頭版報道，題為（黎智英羈留室感悟 「坐監都揀呢條路」）。陳沛敏確認，黎智英在2020年8月被捕，之後獲准保釋，到同年12月被起訴及再遭收押。陳說，無印象黎智英在8月至12月期間，曾說過要改變《蘋果》的報道角度。黎智英還押後，她曾探訪黎兩至3次，她記得黎智英曾說，「要同出面同事講OK，繼續，無問題」。探訪過程中，黎沒談及改變《蘋果》報道角度及編採政策。

黎「好堅持自己做法係啱」 陳坦言，黎智英作風較強勢，「會好堅持自己做法係啱」。陳承認，在宏觀基本民主自由價值上，她和黎的取態可算一致；但就着具體路線及方法上，她並非每次都認同。但因黎是老闆，她基本上會按黎的指示和意見行事，如果黎智英好重視某宗新聞，黎會明確說要「做到最大」；有時黎也會將他人的新聞稿，傳送給陳等人。陳指，黎智英的Twitter社交帳戶面向國際社會，以她理解，黎希望透過帳戶，向國際社會表達看法，爭取支持，並爭取外國向港府和中國施壓。

控方另展示多篇《蘋果》報道，包括2019年9月1日，題為（港鐵大搜捕 釀元朗恐襲2.0 速龍無差別毆市民）的報道。陳表示，黎智英覺得警暴違反公義，《蘋果》報道「831事件」的角度，是質疑警方有沒有使用過分武力。法官質疑，這報道屬事實陳述，而非提出疑問，陳同意是陳述。另外，2020年6月13日，《蘋果》刊登題為（共和黨點名制裁汪洋韓正）的報道，該報道欄目為「惡法臨城」。陳說，黎智英覺得，國安法實施會破壞一國兩制，而黎亦很關注制裁名單。

接着，控方在庭上展示2020年8月20日，《蘋果》刊登題為（特朗普：黎智英是勇敢的人）的報道。陳沛敏指，特朗普相關言論是在記者會上談及，外媒也有報道。陳沛敏憶述，本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹曾對她說，黎智英曾經批評《蘋果》國際版「太跟從《紐約時報》、《CNN》」，對特朗普比較批判，「唔夠做得大」拜登的醜聞。她坦言，國際版同事感到壓力，之後在處理拜登及特朗普的新聞時，也因應黎智英的意見，調整了比重。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

陳沛敏證供重點