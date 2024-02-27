港大研非均相銅光催化劑 實現有機合成領域大突破

【本報訊】香港大學化學系研究團隊成功開發了一類新型非均相銅光催化劑，實現了有機合成領域的重大突破。該新型光催化劑，能夠高效地構建環丁烷骨架，從而提供了更簡便的方法來合成這種重要化合物，減少合成過程中對貴金屬原料的依賴。該研究成果已在著名科學期刊《自然催化》上發表。

減對貴金屬原料依賴

該研究由港大化學系和合成化學國家重點實驗室助理教授何健帶領。目前，已開發的光催化體系嚴重依賴於均相貴金屬催化劑，導致催化劑的循環使用帶來了巨大的挑戰，並阻礙了大規模有機合成的發展。為了解決這些難題，何健開發了一種新穎的非均相銅光催化劑，突破了在傳統均相光催化中無法實現的轉化過程。這種新的反應體系毋須使用傳統的貴金屬光催化劑，具有優異的催化劑穩定性和可回收性，從而具有更好的經濟效用和符合環境可持續性。