八大離職率續上推 教育科14%重災區

各系一年共少380教員 創新高流失速度喘 受移民潮及社會環境改變影響，本港適齡在學人口下降，除中小學教師出現離職潮後，就連8間資助大學的教員離職率，亦創1997年以來新高。2022/23學年的八大教員離職率持續上升，當中按學科計算，教育科上學年離職比率逾14%，當中浸會大學的教育科教員，離職率更超過四成，是眾大學之最。

浸大教育科 逾4成老師走人 按大學教育資助委員會數字，各大學的教員離職率按分科計算，「教育科」、「文科和人文科學科」及「醫科、牙科和護理科」均有上升。教資會回覆傳媒查詢時指，教育科的離職率升幅最大，由2021/22學年的6.25%，上升逾倍至上學年的14.22%，實際離職人數亦由14人大增至32人。分析各間大學的教育科教員離職情況，浸會大學教育科共7人離任，佔整體17名教員逾四成，是八大當中最高。實際離職人數則以教育大學最多，該校108名教育科教員中有18人離職，比例逾16%，按年上升一成。

浸大回覆查詢時指，每年均有教學人員因退休、轉職或其他個人原因離任，離職人數因實際情況有所差異。浸大表示有完善人事機制處理教職員的離任、聘任和升遷，確保為學生提供最佳學習體驗。教大則表示，過去每年教職員皆因為不同理由離職，會不時檢視人力資源策略，持續招募合適人才填補空缺，配合大學教研需要。

醫科文科共近百人離教席 至於其他學科方面，八大「醫科、牙科和護理科」，上學年共37名教員離職，比例為4.99%，按年升0.27%。各大學的「文科和人文科學科」上學年有62名教員離職，比率是9.47%。其餘4個分科的教員離職情況則放緩，當中「商科和管理科」離職率為6.8%，較前一學年明顯減少2.49個百分點，實際離職人數由64人降至50人。

另外，教資會本月初亦曾公布8間資助大學上學年（2022/23）教學人員離職數字，共有380人離職（離職率7.6%），較前年7.4%微升，同樣創1997/98學年，即回歸以來新高。上學年教員離職率最高的是教育大學，達13%（36人），其次是浸會大學，有45人（12.1%）離職。