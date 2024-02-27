管制即棄膠餐具 適應期延至半年

【本報訊】管制即棄膠餐具及產品將在兩個月後實施，港府指相關法例生效後會以循序漸進推展計劃，「適應期」由原本首兩個月延至半年，期間環保署會走訪全港餐飲小店宣傳教育，過後則會針對屢勸不改的「違法黑點」作執法。當局強調有信心管制計劃屆時能順利展開。

多個議員昨日在立法會環境事務委員會上質疑，當局宣傳不足令商戶及市民仍不清楚新例，其中議員葛珮帆指，早前棉花棒、牙線棒被誤傳禁售，惹民眾搶購，而餐飲小店東主向她稱不了解新例內容。另有議員詢問受管制用品存貨在法例生效後如何處理。

環境及生態局局長謝展寰回應指，港府會安排走訪全港所有逾兩萬間餐飲小店，直接向他們講解新例，亦會聯絡餐具供應商，在未來只進口可繼續售賣的即棄餐具。他續指，若商戶囤積了不少受售制即棄塑膠用品，建議在首半年適應期內盡快「清貨」，同時現時不應再訂購受管制用品。

外賣轉堂食 可續用即棄餐具 議員梁熙則關注，部分人到快餐店買外賣，及後改變主意轉為堂食，若堂食時使用外賣時取得受管制即棄餐具會否違法。謝展寰指出，只要餐廳在落單時確認顧客打算外賣餐飲，即使其後有任何變動，商家亦不會違法，並不會「一刀切」執法；由於法例並非針對一般市民，顧客亦不會犯法，但強調不鼓勵此等做法。

另外，該局提到，原本打算在法例生效後的首兩個月，對違規的商戶採取勸喻及警告為主的做法，但考慮到受管制的塑膠產品被廣泛應用，中小企等部分業界需時調整業務運作。因此該局計劃採取「循序漸進」模式，新例實施後的首6個月定為適應期，期間環保署人員會巡視商舖，集中宣傳、提供建議及資訊。適應期後，環保署會以「風險為本」針對屢勸不改的「違法黑點」執法。