石鼓洲焚化爐 明年啟用

將軍澳擬建零碳電力接收站 本港昨日起舉行首屆「香港綠色周」，出席活動的環境及生態局長謝展寰指，本港2035年前會停用所有堆填區，位於石鼓洲外海人工島的首座廢物焚化爐，明年投入運作；第二座設施則會位於屯門，爭取2035年前有足夠能力處理都市廢物。港府亦正與大灣區城市商討增加零碳電力供電，將在將軍澳建設接電站。

謝展寰指，香港目標在2035年停止使用燒煤發電，改為使用天然氣，但天然氣仍然有碳排放，有需要增加本港零碳發電比例，期望由目前只佔25%，逐步增加至60%至70%，並正與大灣區城市商討增加供電來港，將軍澳亦準備建設接電站，接收內地的零碳電力。

將修例冀減商廈住宅用電量 謝指本港目前90%電力消耗來自建築物，將修改《建築物能源效益條例》，目標到2050年，商業樓宇用電量較現時減少30%至40%，住宅樓宇則減20%至30%。

至於即將發表的《財政預算案》，出席同一場合的財金官員指，全國都正努力推進綠色低碳轉型，去年全球有關清潔能源的投資，估計已超過1.7萬億美元，首度超過石油行業的上游產業投資。本港在綠色金融方面領先亞洲，並有完備的資金產業鏈，在風險投資、私募資金，以及上市平台都能滿足不同發展階段的企業的融資需求；本港亦能對接內地和國際的綠色標準項目的認證，現時本港正推進與共同綠色分類目錄對接，並實施國際可持續的會計財務披露的標準，制訂路線圖。

綠色金融協會主席、綠色科技及金融發展委員會成員馬駿指，香港致力在2050年前達致碳中和，預計累計的綠色低碳投資將達到5萬億元，不能全部依賴海外投資，香港應思考如何利用本地投資，催生本地企業。

科技園公司主席查毅超就指，過去幾年綠色科技板塊是除生物科技外增長最快的一個板塊，單在科技園，研究綠色科技的有超過100家企業，本港訂立2050年前實現碳中和的目標，科技園作為綠色科技的領頭羊，會響應科學基礎減排目標倡議。