涉偽造家訪紀錄 房署主任否認

【本報訊】駐東涌滿東邨的一名房屋署房屋事務主任，涉嫌在一年間連番虛報19個家訪紀錄，被廉政公署起訴她19項「代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪」，涉事女被告否認控罪，案件昨於西九龍裁判法院開審，控方指女被告從沒有到過涉案19個單位進行家訪。

51歲女被告李碧琪，報稱房屋事務主任。19項控罪指她作為房屋署房屋事務主任，於2020年11月16日至2021年12月6日期間，意圖欺騙其主事人而使用房屋署「外展房屋管理系統」紀錄，在要項上載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，即指稱被告已到東涌滿東邨滿康樓共19個單位，進行兩年一度的家訪，及明知意圖用以誤導房屋署。

據同意案情指，被告於1996年加入房署，並於2018年起在離島區屋邨租約事務管理小組工作，但於2022年被調往其他小組工作。同意案情又指，涉案控罪所指的其中一個涉案戶主現已身故。

上載內聯網 紀錄突消失 租約事務更新小組房屋事務女經理盧潔霜供稱，為打擊濫用公屋，房署每兩年一次會派出房屋事務主任，去相關屋邨家訪，每名主任會有專用手機，把詳情上載內聯網匯報，其上司會3個月抽查一次紀錄。盧又指，即使新冠疫情期間，房署亦不容許該些主任在單位門外作家訪。

房屋事務女副經理林政佳則供稱，從內聯網紀錄看到，被告的手機確曾上載過到滿康樓家訪的紀錄，惟有關資料卻顯示被告無直接向上司遞交紀錄，但林不知原因。案件編號：WKCC 3508/2023