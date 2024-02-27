去年貪污投訴升9% 政府人員佔451宗

廉署去年接獲貪污投訴數字

【本報訊】本港貪污投訴上升，監察廉政公署工作的4個獨立諮詢委員會昨匯報去年工作情況，指廉署去年共接獲2,001宗貪污投訴（不包括選舉投訴），當中1,566宗為可追查的投訴，兩者同較前年上升9%。政府部門和公共機構分別佔整體貪污投訴23%及6%，去年涉及政府人員的貪污投訴有451宗，下跌15%，同年有13名公務員因為涉及貪污和其他違法行為而被檢控。而私營機構則佔整體投訴72%，其中錄得最多投訴的3個界別為樓宇管理業、金融及保險業及建造業。

警務處涉104宗 審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思指出，貪污投訴上升主因是本港經濟活動因疫情退卻逐漸復常，私營機構的投訴相應增加，但與2019年疫情爆發前相比，去年接獲的投訴實際下降13%。而佔整體投訴71%，顯示市民繼續信任和支持廉署。政府部門方面，警務處去年接獲104宗貪污投訴；食物環境衞生署有61宗；房屋署有29宗。公共機構方面，醫院管理局接獲24宗投訴；香港生產力促進局有6宗；香港理工大學有5宗。私營機構方面，樓宇管理業有544宗；金融及保險業有142宗；建造業為131宗。

此外，廉署去年搗破歷來最大型的樓宇維修貪污案件，起訴23人，對業界起了重大警惕，亦加強市民防貪意識，導致年內相關的貪污投訴顯著上升30%至544宗。此外，廉署去年檢控204人，數字與前年相同，涉及案件有102宗，同年有139人被定罪。

貪污問題諮詢委員會主席廖長江表示，去年廉署繼續透過執法、預防及教育「三管齊下」策略戮力肅貪，廉政專員擔任聯合會主席後，聯合會成員由123個增至近170個。繼去年7月獲邀首次在聯合國毒品和犯罪問題辦公室維也納總部舉辦反貪工作坊，香港國際廉政學院本月中正式成立後，廉署與毒罪辦在港合辦財務調查反貪專業課程，吸引約20個司法管轄區的反貪專業人士參加。廉署去年完成71份審查工作報告，並向政府部門及其他機構提供2,083次防貪意見，又為物業管理、非政府機構、銀行業、律師行等不同專業，推出最新防貪指南。