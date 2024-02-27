次輪公僕薪酬水平調查 薪常會促煞停

【本報訊】公務員薪俸及服務條件常務委員會建議不繼續進行第二階段公務員薪酬水平調查，指勞工市場出現嚴重且前所未有的波動，並影響市場上的薪酬安排和水平。不過有議員表示每6年一次的薪酬水平調查機制如不做，下一次為2031年，且「如果過多兩年都係咁嘅環境」，質疑政府是否繼續不進行，亦有議員表示政府以高價和私人市場搶人，影響公帑運用、工程造價貴。

私人市場波動大 恐影響結果 政府每6年一次的薪酬水平調查，以確定公務員薪酬是否與私營機構薪酬大致相若，公務員事務局局長楊何蓓茵表示第一階段調查花費380萬，而薪常會不建議進行第二階段調查。正仔細研究報告內容及建議，會在充分考慮各方意見後就薪酬水平調查路向作決定。

議員郭偉强表示「嚴重波動」屬於主觀判斷，稱「如果過多兩年都係咁嘅環境」就並非波動，認為下一次2025年重啟時，而對上一次已經是2013年進行，相隔12年的調幅可能十分大，詢問政府有否足夠資源或者心理準備作出此調整，又質疑如2025年再用此理由不做，再下一次是2031年。

楊何蓓茵表示市場波動並非主觀判斷，因現時流動市場嚴重缺乏人手，且私人市場的確在薪酬安排、福利安排等調上調落幅度大，因此認為不適宜作第二階段調查，亦擔憂作出第二階段調查後，市場已經回復穩定，結果或不再合時，她又表示調查未必一定要6年後才做，可以再合適的時間再視乎情況。

議員林琳表示政府以高價和私人市場搶人，舉例建測規園界，政府人工可以高於市場兩倍至三倍搶人，導致政府工程費用上升，且業界指政府會請非常多人監督，出現3個人監督一人工作的情況，實屬浪費資源。楊何蓓茵則強調專業部門會控制編制在合理程度內，且政府會要求內部調配人手或可否用科技代替人手，而政府招聘主要視乎資歷訂定薪酬起點，和私人市場比較相信落差不會太遠。

不過林琳指有業界人士向她反映有薪酬本身為2.5萬元的員工，被政府用8萬元請走，質疑高價聘請會影響公帑運用、工程造價貴，楊何蓓茵強調8萬元一定不會是入職職級，認為有可能是特別情況，如屬於非公務員合約員工、外判計劃等。