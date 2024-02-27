擴赴港澳個人遊城市 零售業觀望

【本報訊】國務院日前批准新增西安及青島為赴港澳「個人遊」城市，參與計劃城市總數增至51個。香港零售管理協會主席謝邱安儀昨表示，相信不會即時帶來很大效果，熱切程度不要想得太誇張，但屬於好的第一步，需要時間才會帶來幫助，若有關措施可行，本港有能力承受，期望逐步開放更多城市。

料旅客以深度遊為主 她續稱，新增的兩個城市，旅客要坐飛機來港，相信屬於過夜旅客，有助帶動香港旅遊業及夜市。業界近期已推出不同推廣，協會亦會繼續推出類似「香港購物節」能夠帶動遊客的活動。

香港零售管理協會另發文表示，新舉措將有助增加過夜訪港旅客，期望能逐步帶動旅遊、零售、餐飲和酒店等業務，長遠對本港整體經濟帶來禆益。

協會又指，內地訪港旅客一直為香港零售及旅遊相關行業提供重要推動力。近年內地旅客着重文化深度遊，相信新增兩個「個人遊」城市的居民亦將以此種旅遊模式為主，從而帶動購物消費，估計新措施對零售業務必定會帶來幫助，惟需要時間觀察成效及讓措施逐步發揮功效。面對當前艱難的經營環境，零售業界仍然非常需要各業主及其他持份者的支持，以渡過難關。協會將繼續團結業界自強不息，努力提升行業競爭力，適時把握新舉措帶來的商機。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，非常歡迎新增更多赴港澳「個人遊」城市，相信可以吸引到一定人數來港旅遊，相信開放西安和青島是先作為試點，如果運作暢順，很快會開放更多城市，例如哈爾濱。