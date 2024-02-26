把關不力難暢道 工程拖延累街坊

本港工程常被詬病成本高效率低，另一個被嘲笑的就是工程進度龜速，很少能夠依規定時間完成，一拖再拖之下，除了增加成本，有關工程若然涉及市民日常生活，更會累街坊。像路政署在2012年推出「人人暢道通行」計劃，指的是積極增設更多無障礙通道設施，即升降機及斜道，方便市民上落公共行人通道，尤其對老人家幫助更大。

有關計劃在2012年推出，屈指一算，至今都12年了！然而，目前仍龜速進行。據了解，早前取得政府2.68億元合約承包14項升降機工程項目的承建商，在約半年前先後爆出停工兼財困醜聞，情況拖近半年，政府才無奈採取行動中止該公司合約，餘下9個工程出現「爛尾」，當局指要於今年3月初進行招標，並爭取於年中重新展開工程，意味工程又要再延遲起碼一段長時間，所謂「爭取於年中重新展開工程」，令人懷疑是否可以做得到，是否「爛尾」的9個工程均可一起提速？以政府向來處事的「唔嗲唔吊」，相信機會渺茫，即係表示需要升降機輔助的老人家又要「等了又等」，又要吃力的一步一個腳印行樓梯或依賴拐杖爬斜坡出入居所！

就該承建商工程項目的延誤情況，路政署說已根據既定程序採取措施敦促其盡快完成餘下工程，包括發出警告信及「表現欠佳報告」，及要求承建商暫停投標道路及渠務公共工程合約。這些事後的追究和懲處，只能說政府事先未規劃周全，有議員認為3月重新招標為「無可奈何」，因為再拖下去並不理想，認為有關事件反映政府過往在公共工程「唔着緊」，可能把關不力，促負責官員加緊監督和把關，「要當（所有工程）自己屋企門前工程咁着緊」。旨哉斯言！政府常言公帑要用得其所，而在這個「人人暢道通行」計劃，部門的把關無疑予人對公帑運用未夠「着緊」！

部門把關不力，應了古人說的「不謀萬世者，不足謀一時；不謀全局者，不足謀一域」。意思是不從長遠角度思考問題，難以謀劃周全一時之事；不以全局利益考慮問題，就難以籌謀得局部之事。換言之，長遠目標不明確，階段目標就無從把握。「人人暢道通行」計劃用意不可謂不佳，為市民謀方便謀福祉，無論如何都是好事，然而計劃早在2012年推出，期間由上屆至今屆有關官員是否有跟貼承建商的行政管理問題？施工進度有沒有滯後？巡察是否足夠？畢竟也是2.68億元的大合約，14項工程竟有9項工程「爛尾」，即是只完成5項，未免也太「不成體統」吧！政府有關官員難道就沒有一點塞責和失職？

事已至此，9個工程「爛尾」，路政署就指會嚴格按照工程合約向相關承建商追索因部分工程延誤所引致的延期損害賠償，以及重新展開相關工程所引致的額外費用。這是政府部門應做的分內事。不妨再提醒一下有關高官，再重新招標切要把好關，並深記「時間就是金錢，效率就是生命」。唉，人生有幾多個12年？