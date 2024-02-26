自成一家：貓請兔子吃老鼠肉

我在大專院校教書，經常詢問本地和內地學生一個問題：你認為香港最吸引遊客的景點是甚麼？最多本地生回答維港和山頂，大部分內地生則選擇油麻地廟街和旺角女人街。兩組人的答案明顯不同。

這個不太科學的小測試，只是再次印證本地人和旅客由於生活背景不一樣，看待事物往往會有不同的角度或感受。所以我一直搞不懂港府在疫後吸引外地人訪港，為何只是詢問本地人意見，而不是多和旅客接觸，了解他們對香港有哪些興趣，然後針對性地推廣。畢竟遊客才是香港的上帝。

事實上，很多港人在港生活久了，對本地生活已麻木，若不換位思考，根本不知道香港有哪些吸引外人的特質。例如許多本地人乘搭小巴並習以為常，不曉得這種介乎巴士和的士之間的交通工具，原來在全球是少有的。假如有內地朋友來港玩，本地人帶着對方搭小巴到處閒逛，同時也感受這種充滿本地風味的交通工具，那會是多好的體驗。

又如香港人以為港產片最大的特色是警匪片，甚少人發現香港人煙稠密，大廈林立，是全球密度最高的城市之一。而拍戲最重要的是周邊少人，清場沒那麼麻煩。所以大廈天台經常成為香港電影的拍攝場景，成為港產片一大特點。當然，我不是鼓勵遊客胡亂闖入私人大廈的天台，只是想說香港人忽略的有時反而是外地人感興趣的。

過去一年訪港旅客數量未如理想，很大原因是香港像一隻貓，熱情邀請兔子來家裏做客，但一味用自己喜歡的老鼠肉做飯，自然是換來不領情的尷尬場面。北京近日宣布增加兩個港澳個人遊城市，希望提振香港旅遊業。可是港府若不改變「貓請兔子吃老鼠肉」的思維，問題只會繼續存在。