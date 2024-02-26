冰鑑春秋：台海成了解放軍練兵場

近日金門翻船事件引起大陸群情激憤，兩岸緊張升溫，而在民意敦促下，大陸增加了在金廈與馬祖海域的海警、海監巡查，雙方進一步的衝突頗有山雨欲來之勢。但在雙方都傾向於自我克制下，戰爭應該不會立即發生，只是接觸與對峙會更頻繁，這為北京的「灰色地帶戰略」提供更好的環境。

從佩洛西訪台開始，解放軍機艦開始越過海峽中線，除了測試台灣軍方的反應與各項參數外，也不斷演練自己的各項戰術，並從中收集大量數據，藉此調整協調、監控能力。而這一次的海上衝突，也讓大陸獲得可以讓機艦在金門馬祖臨接區進行操練的好理由，而過去由於雙方相對友好，大陸一直不願打破這個「默契」。

美軍在全世界都有軍事基地，數十年來介入了全球的衝突，累積豐富作戰經驗，收集了無數的資訊來調整自身的武器發展與戰術運用。但長期處於和平狀態的解放軍，則沒有這種實戰歷練，所以更珍惜每次的機會。遠至非洲索馬里打擊海盜行動，近至南海對抗與台海的衝突，都讓解放軍獲得寶貴的練兵機會，更能了解自己的能力。

這種藉由灰色地帶操兵的戰略並不只有單純提升自身實力的好處，更重要的是能夠弱化對手。在南海，菲律賓雖然藉由美國與日本的支持和大陸僵持，但卻愈來愈顯得蒼白無力。在台海，台軍對不斷的警報疲於奔命，機件耗損人員疲憊不說，就連油料費都捉襟見肘，連台軍常態的訓練任務都必須撙節，長期下來顯然會影響整體的戰力。

所以，解放軍現在已經將台海當作自己的練兵場，真正的戰爭可能永遠不會發生，但台灣若找不到化解兩岸紛爭的契機，只有不斷犧牲社會經濟發展，才有資源應付當前的局面。