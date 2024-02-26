筆下風雲：深圳才是大灣區龍頭

農曆新年假期早就放完，也是時候為市況做個小結。4天長假期，本港累計超過392.2萬人次出入境，訪港旅客有約74.6萬人次，當中內地旅客有約65.3萬人次，約佔87.5%，另錄得166萬人次港人出境，當中約70%經陸路北上。數字反映，港人北上比旅客南下踴躍。

代表飲食和零售業界的議員均指出，新春生意不如預期，北區食肆首當其衝，被大灣區搶客；就連尖沙咀等旺區的大型商場，人流也是冷冷清清，停車場「吉位」高達三成。港府積極與內地更多城市商討，開放個人遊和一簽多行，最近便落實將開放西安及青島民眾赴港澳個人遊。與此同時，雖然新春期間特事特辦，羅湖口岸延長通關時間，深圳灣口岸則24小時通關，惟隨着假期完結，一切回復舊觀，當局強調，24小時通關不會恒常化。

其實，發改委去年底曾發布有關粵港澳大灣區的相關行動計劃，提出在更多粵港、粵澳口岸實施一地兩檢、合作查驗、一次放行等通關新模式，並推動更多口岸實施24小時通關。然而，觀乎港官態度，推動更多口岸實施24小時通關仍是遙遙無期，還指若平日都有24小時通關，是浪費人手和資源，不切實際。

問題是，中央一直推動粵港澳大灣區加速融合，讓香港全面投入國家發展大局，而所謂的「一小時生活圈」更已提倡多年，可是如今單是24小時通關恒常化也無法辦到，這不是人為阻礙中港融合嗎？

恐怕背後最主要原因，並非港府不想，而是深圳當局未必願意配合。雖云粵港澳是一家，但多年前已引發大灣區「龍頭」爭議，香港一直以龍頭自居。無奈此消彼長，近年深圳發展早就超越香港，人家當然有條件不和香港配合。