強詞有理：挑撥伎倆

美國駐華大使伯恩斯日前在談到俄烏戰爭時宣稱，美國對中國繼續向俄羅斯提供政治和外交支持感到不安和失望；他並將矛頭指向中國企業，稱俄羅斯藉此增強了國防工業能力。很明顯，這又是美國政客慣用的挑撥離間伎倆，無非想破壞中俄關係。但他們顯然太天真了，中國有句成語叫疏不間親，關係疏遠的人不可能離間關係親近的人，中俄關係愈來愈親近，中美關係則愈來愈疏遠，伯恩斯的挑撥離間只能枉費心機，注定不可能得逞。

按照老美邏輯，中國必須跟隨美國制裁俄羅斯，才不會令人失望。但問題是，中國為何要跟隨美國？毛澤東早就告訴中國人：「凡是敵人反對的，我們就要擁護；凡是敵人擁護的，我們就要反對。」既然美國已將中國視為主要敵人，不擇手段遏制打壓，更不斷在南海和台海煽風點火，中國還有甚麼理由支持美國？老美愈是感到不安和失望，愈是反映自己心虛，也愈是證明中俄加強合作是正確的。

事實上，中國一向不干預別國事務，更不介入別國戰爭，對烏克蘭問題的立場始終如一，那就是勸和促談，並沒有隔岸觀火，也沒有乘機牟利。反觀美國一手挑起這場戰爭，還在不斷拱火澆油，然後反過來指摘中國支持俄羅斯，只許自己放火，不許他人點燈，這種邏輯未免太奇怪了。難道中國無權與俄羅斯加強經貿合作？印度同樣大量購買俄羅斯石油，甚至高價轉賣給歐洲，為何美國視而不見？

西方政客和媒體一直批評中國明裏做「和事老」，暗中力挺俄羅斯。其實這沒有好批評的，中國人很清楚誰是朋友誰是敵人，對朋友當然要力挺，這有甚麼問題？老實說，中國沒有向俄羅斯提供武器彈藥，已是相當克制，否則美西方必定敗得更難看。

早前俄羅斯總統普京接受美國霍士新聞前主播卡爾森專訪，當被問到是否擔心金磚國家組織被中國經濟完全主導時，普京嘲笑道：「鬼故事又來了。」沒錯，這些年美國政客和媒體一直在編造鬼故事，試圖挑撥中俄關係，但普京是甚麼人，豈會上其圈套。對中俄來說，雙方加強戰略協作夥伴關係，既是百年變局之下的大勢所趨，也是共同對抗西方霸權的現實需要。美國到處發動戰爭，甚至支持以色列對巴勒斯坦人實施種族滅絕，才是真正令人感到不安和失望。