龍吟虎嘯：這樣的結果早料到

俄烏之戰打了整整兩年，俄勝烏敗，也即俄勝美敗的大勢已定，這是全世界都看清的事實和前景；連烏克蘭總統、吹牛專家澤連斯基以及美國總統、英國首相、北約軍事家、西方最能製造謊言、顛倒黑白的媒體，都不能否認這個事實和前景。現在他們挖空心思能想的，是如何在不太吃虧、不太丟臉的情況下「體面」的結束這場戰爭。然而，這很難，因形勢對他們很不利，手中的籌碼不多，能夠用這些牌讓俄羅斯滿足於拿回4個州和克里米亞都很難，更何況俄羅斯總統普京也沒說「到此為止」就可展開談判。

俄羅斯的胃口究竟有多大？「特別軍事行動」講出來的目標和隨着形勢的發展「落差」有多大？美國西方並不知道，一切都在普京的肚子裏調整和掂量。這個時候，普京則會不斷向他們放出談判的風聲，逗逗美西方的政客，讓他們猜測不已，加深焦慮，不知所措。

當然，美西方也是談談打打的老江湖。雖然整體形勢對他們極為不利，希望停戰和談，甩掉包袱，趕緊止蝕，但戰火畢竟是在俄烏之間燃燒，美西方對這場戰爭的傷害感並無切膚之痛，尚有時間和空間觀望、研究，自己這邊只要看緊荷包，別盲目大撒錢就行。最火燒火燎的，當然是烏克蘭和澤連斯基，兩年來他飽嘗了給美國西方當槍使、當代理人的甜酸苦辣，如今大夢已醒，遍體鱗傷，備受折磨。美國西方還在拋棄他之前再哄哄他，美國和歐盟最近都給他畫了兩張「援助」大餅，得知喜訊後，我們看到澤連斯基實在笑不起來，也不敢像以往似的大吹大擂甚麼，他再傻也知道，「畫餅充飢」是救不了命的。

其實，澤連斯基的悲情是和民意相通的。俄烏戰爭已兩周年，歐洲外交關係協會公布了一項對歐盟12個國家的調查，只有百分之十的受訪者相信烏克蘭能勝。這樣的調查結果，大家也都料到和麻木了。