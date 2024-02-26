深水埗 爭咪唱歌釀血案 兩男捱斬拘一漢

元朗男遭伏擊中刀 追緝兇徒 深水埗3名男子前晚在酒吧消遣時，懷疑為爭咪爆發糾紛，其中一人在盛怒之下擸起菜刀，斬傷另外兩人後逃去。執法人員其後在附近拘捕兇徒，兩名傷者則乘坐救護車送醫。另外，元朗一名男子懷疑在停車場遭刀手伏擊，兇徒得逞後奔逃，並在距離案發現場數百米外的巴士站，棄下牛肉刀及犯案衣物逃去無蹤。事主身受刀傷，遇襲後自行報案求救，執法部門正調查兇徒犯案動機，全力緝拿他歸案。

前晚10時許，一名姓張（58歲）男子報案，指他與一名姓陳（52歲）內地男子在深水埗福榮街37至39號一酒吧內，因瑣事與另一名男子發生爭執，並遭對方以一把長約30厘米的菜刀襲擊。執法人員接報到場調查，發現張、陳二人分別額頭、手指及膝部受傷，幸仍然清醒，遂安排他們送院治理。

巴士站檢牛肉刀犯案衣物 人員在附近搜索，未幾於福榮街43號一餐廳檢獲涉案兇刀，經初步調查後，以涉嫌「傷人」拘捕一名姓區（42歲）男子，他已被扣留調查。據了解，涉事3男在酒吧消遣期間，疑因爭咪唱歌引發衝突，結果「樂極生悲」釀成血案。

而在同晚8時許，一名姓曾（34歲）男子行經元朗福喜街50號一停車場對開時，一名兇徒突然撲出，並以一把長約30厘米的牛肉刀施襲。事主猝不及防，手及肩部中刀受傷，待刀手往朗屏邨方向逃走後，他才負傷自行報案，其後清醒被送院治療。

執法人員在距案發現場數百米外的橫洲福慶村一巴士站附近，檢獲懷疑與案有關的牛肉刀，以及相信是兇徒犯案時身穿的衣物。案件列作「傷人」跟進，執法部門正追緝一名身高約1.7米，案發時穿紅色外套、黑色長褲及戴藍色帽的男子歸案。