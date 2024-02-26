醫健：藥到病除：真菌感染加劇頭皮屑問題

各位有試過在撥頭髮時看見有白色碎片從頭上掉下來或出現在肩膀上嗎？這種症狀稱為頭皮屑。原本頭皮平均28天自然脫落更新，是正常的新陳代謝現象。正常的頭皮脫落後應呈透明細小狀，但如果在頭皮發炎或頭皮代謝受影響時，頭皮細胞還未生長完成就死亡，呈現白色碎屑的模樣。除了碎屑外，頭皮有時亦會變得痕癢和發紅。形成頭皮屑的原因有很多，其中最常見是真菌感染。

酵母樣真菌（馬拉色氏菌）以人類頭皮的油脂為食物生長。這種真菌在大部分人頭上都會出現，但通常都不會出現任何症狀。然而在潮濕的環境、多汗、油性頭皮的人士上，馬拉色氏菌的生長速度的加快，刺激頭皮，導致頭皮細胞生長加快，從而形成頭皮屑。

治療頭皮屑會使用抗真菌洗髮水，例如酮康唑（Ketoconazole）2%洗髮水。這種洗髮水能抑制真菌生長，令頭皮細胞生長速度回歸正常，從而減少皮屑脫落及痕癢。治療期間，這種洗髮水一般每星期使用兩次。濕潤頭髮後，把洗髮水塗在頭皮上，並輕輕按摩頭皮，把洗髮水留在頭皮上3至5分鐘後沖水，連續使用兩至四星期。這種洗髮水亦可以在治療過後每一至兩星期使用一次，以預防真菌感染。所有含酮康唑的洗髮水均要在藥劑師的監督下售賣。

除了抗真菌洗髮水外，其他治療頭皮屑的洗髮水亦包括：吡硫鎓鋅（Zinc pyrithione）、二硫化硒（Selenium Sulphide）、煤焦油（Coal Tar）、水楊酸（Salicylic acid）。如果只使用一款洗髮水不能完全控制頭皮屑，可能需要同時使用兩款洗髮水。但如果使用非處方抗屑洗髮水後仍未能解決頭皮屑問題，可能要考慮真菌感染外的原因，例如脂溢性皮膚炎、濕疹、銀屑病等，詳情可以詢問藥劑師及醫生的意見。

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