4間24小時急救站支援離島居民

【本報訊】醫院管理局於離島區設有7間普通科門診診所，其中4間設24小時急救站，梅窩和大澳的急救站有醫生和護士駐診，其餘急救站也有註冊護士當值，方便有急病的當區居民尋求協助。醫管局梅窩普通科門診診所主管石漢榮表示，梅窩設立急救站可讓居民不用長途跋涉往醫院急症室求醫；遇到較嚴重個案時，醫護可先在急救站作初步治療，情況穩定時才由救護車送院。

入職近25年，其中18年在離島服務的石漢榮表示，差不多每天都有居民前來求診，輕則有被蜜蜂螫傷、騎單車跌倒受傷，也有嚴重個案涉及心血管病。他憶述最深刻一次，曾有一名九旬老婦來覆診時一切正常，離開診所之際突然暈倒，他即時移送患者至急救站搶救，最終成功令她脈搏恢復，再召喚直升機送往東區醫院進一步治理。

毋須長途跋涉 獲初步救治 他補充，梅窩急救站的當值醫生和護士每更24小時，日間診症時間提供普通科門診服務，其餘時間則在急救站當值；如在門診診症時間遇上危急個案，也會到急救站優先處理。

64歲的楊先生與太太居於梅窩近20年，上月有一天，楊心跳異常快速，當日黃昏情況愈來愈差，他立刻前赴急救站求助，駐診醫生和護士即時替他進行心電圖檢查和治療，當其情況稍為穩定，便召喚救護車送往北大嶼山醫院。楊稱，如果沒有急救站，一旦有緊急需要，便要先等待救護車駛入梅窩，再送往醫院，花費時間較長。

梅窩大澳分站 醫護同駐診 離島區7間普通科門診診所分別設於大嶼山梅窩、東涌、大澳、南丫島榕樹灣、索罟灣，以及坪洲和長洲。鑑於地理位置，醫管局於其中4間離島區門診設立24小時急救站，其中梅窩、大澳有醫生和註冊護士駐診；坪洲和位於榕樹灣的北南丫普通科門診診所急救站也有註冊護士當值。