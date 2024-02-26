人工智能辨識來電網站 新版防騙App自動發警示

【本報訊】人工智能普及下，騙徒亦利用科技詐騙公眾。港府推出新版防騙應用程式，利用人工智能技術，自動辨識詐騙來電及網站，亦能自動分析公眾舉報的資訊，提升更新詐騙資料庫的效率及準確度。部門直接作出詐騙警示，有助減少大眾「中伏」的機會。

去年本港錄得超過3.4萬宗科技罪案，按年升50%，亦佔整體罪案接近40%，幾乎每13分鐘便有騙案發生，涉及損失接近55億港元，按年亦增71%。執法部門留意到，涉及人工智能的新型科技罪案亦逐漸出現，例如以音訊和視訊假冒他人、散布虛假資訊及製作網站或聊天機械人以進行詐騙。

針對騙徒普遍以詐騙電話或虛假網站「漁翁撒網」接觸市民，部門今日推出升級版「防騙視伏App」，加入3大新功能，包括「可疑來電警示」、「可疑網站偵測」，程式在用戶授權下，將自動比對最新詐騙資料庫，偵測來電或網站是否具潛在詐騙或網絡安全風險，並可自動發出警示，提醒用戶勿墮陷阱。

設舉報平台 雙重核實數據 程式另提供的「公眾舉報平台」亦運用人工智能，自動根據多種因素為舉報的電話號碼和網站進行評分，分析相關風險，人員亦會雙重核實相關數據。該程式在去年2月推出，去年11月下旬亦與金融及銀行界合作，在市民透過轉數快轉帳時，因應收款者的手機號碼、電郵地址或轉數快識別碼資料，發出詐騙風險警示。