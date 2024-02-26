澳門消息：公檢法電騙案不絕 3人落疊失180萬元

【本報綜合報道】澳門「公檢法」騙案頻生，再有兩男一女受騙，共失款逾180萬澳門元。3宗案情相似，事主收到陌生來電後誤信自己觸犯刑事罪行，接受「視像調查」，以轉帳及現金交收方式向對方支付「保釋金」或「保證金」。執法部門正對案件展開調查。

誤信觸犯刑事 付「保釋金」 其中一宗案件的中年女子去年12月中旬收到「福建中國電訊」職員來電，對方指事主名下電話發出多段詐騙短訊，並將電話轉至「公安局」，期間有「公安」表示事主涉及一宗500多萬元的詐騙案，要求事主購買一部新電話並下載一個電話軟件。事主照做並按對方要求同屏及提供銀行帳戶資料和密碼，與此同時「公安」要求事主用紙遮住電話屏幕，聲稱正調查帳戶情況，隨後着事主等候消息。

直至上月底，「公安」再與事主聯絡，要求事主支付80萬澳門元「取保候審」，事主未疑有詐，將所有款項集中轉至對方提供的銀行帳戶，聯同向友人借取的14萬港元，合共籌得80萬澳門元。事主本月20日收到銀行職員電話，查詢帳戶情況後告知事主可能被騙，事主檢查後發現帳戶內的80萬澳門元被人全數轉走，隨即報案。