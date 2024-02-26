魚塘節復辦 吸引逾400人

【本報訊】新界后海灣魚塘是本港食用淡水魚的主要來源地，亦為候鳥提供棲息地，惟近年不少魚塘被收回發展，塘魚養殖業面臨種種考驗。有團體昨日舉行「新界魚塘節」嘉年華，透過不同工作坊、導賞團等，推廣本地淡水魚、魚塘生境與生態保育，吸引超過400位市民參與。

香港觀鳥會連同香港新界養魚協進會，昨日於元朗大生圍魚塘舉辦第9屆新界魚塘節嘉年華，是自疫情後暌違5年首次復辦。環境及生態局副局長黃淑嫻昨致詞時表示，當局資助觀鳥會推行計劃成效顯著，約有600公頃魚塘參與，在過去10多年錄得的雀鳥品種數目大幅增逾4倍，為每年冬季遷徙的5萬多隻候鳥，提供中途補給站。

「食魚教育」推廣本地養殖業 魚塘節設有多個藝術工作坊，例如「翠」緻黏土工作坊、毛球雀鳥BB製作等，參加者可參與漁民拋網體驗，亦可參與魚塘觀鳥導賞團，參加者亦獲贈由漁民用心養殖的馳名「元朗黃油烏頭」。

觀鳥會指，后海灣是水鳥主要度冬地，而魚塘亦是不少水鳥覓食的主要生境，但不少魚塘近年被收回發展，加上漁民人口老化、內地廉價淡水魚類供港的市場競爭，均沉重打擊傳統淡水魚養殖業。該會表示，近年開展嶄新「食魚教育」活動，透過「由魚塘到餐桌」的體驗，加深公眾對傳統塘魚養殖業的了解，購買本地優質塘魚，讓本土漁業得以持續發展，候鳥於后海灣的棲身之所得以保育延續。