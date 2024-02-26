粉蝶大爆發 今年時長量多

【本報訊】春回大地，近期四處均見到蝴蝶蹤迹，環保團體檢視過去近廿年數據，發現香港原生蝴蝶之一的報喜斑粉蝶「大爆發」屬周期現象，但今次則時期較長，數量較過去多兩倍的情況較罕見，料與氣候變化有關，但相信粉蝶數量將隨壽命期限下減少。

近期全港不少公園、道路均見報喜斑粉蝶的蹤影。綠色力量指，粉蝶屬本港原生蝴蝶，在港十分常見，一般於春天來臨前後活躍，但最近數量之多雖較少見，但是有迹可尋。

團體過去19年進行的「節氣觀蝶調查」，以廿四節氣分析物種與氣候的關係，最近比對數據後發現，報喜斑粉蝶大爆發幾乎每隔3至4年出現一次，而對上一次大爆發是2020年，因此去年正值周期性爆發的年份，並延伸至今年，但是次大爆發歷時特長、數量特多，是以往周期性爆發較為少見。

單日錄580隻 多過往兩倍 報喜斑粉蝶每次產最多50枚卵，成蟲平均壽命約10天，所以過往的大爆發只會持續約1個月，但是次則由去年11月（立冬）開始，持續至今年2月（雨水），歷時3個多月，而最近的3個節氣（大寒、立春、雨水）錄得的數量更創下調查以來新高，最高於一天之內記錄580隻粉蝶，是過去約兩倍之多。

綠色力量助理高級教育及項目經理游靜賢稱，是次「大爆發」時長量多是與氣候變化有關，例如捕食蝴蝶的候鳥因內地過去兩年旱災及水災而減少，以及去年本港冬季溫暖而少雨，鴨腳木等蝴蝶蜜源植物持續大量開花，提供充足食物，有利粉蝶生長。

游亦提到，是次「大爆發」或與內地報喜斑粉蝶遷徙亦有關，但相信踏入3月，這一波報喜斑粉蝶成蟲壽命已近尾聲，整體數量會明顯下降。