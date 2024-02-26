擴個人遊 港府將赴西安青島宣傳

【本報訊】國務院日前批准新增西安及青島為「個人遊」（自由行）城市，參與計劃城市總數增至51個。港府表示，當局將赴當地宣傳，並與航空公司研究增加直航班次，又表示希望開放城市數目循序漸進增加，相信本港有足夠承受能力。

當地並非每日有直航班 由下月6日起，西安及青島合資格居民可申請簽發往來港澳「個人旅遊簽注」來港旅遊，不過兩個城市並非每日有直航機來往本港，高鐵也未能直達。文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日出席電視節目表示，會與航空公司及港鐵商討，期望逐步增加班次，相信國泰航空可增聘人手配合。他又指，希望逐步開放更多內地城市，認為本港有足夠承受能力，但若短時間之內突然增加很多旅客，過程中難免會出現不暢順，因此循序漸進較好。

毗鄰的深圳酒店價格比本港更有優勢，或令訪港內地客不在港過夜，楊潤雄對此表示，相信相關簽證未必容許內地旅客在某個時間內多次進出香港，本港長期面對周邊不同城市競爭，並非從「鬥平」角度處理，而是靠優質服務與體驗，當局短期內亦會偕同旅發局到西安及青島進行宣傳。他又指，有與內地討論「一簽多行」，形容此舉是同一客源，開放更多城市則是「開闊咗目標客源」，經濟效益有分別。