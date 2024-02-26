東呼即應：東呼即應促力臻完善 內地證件四合一更方便

早倡跨境一卡通行 再添車牌資訊利民 《東呼即應》提出可將香港身份證與回鄉證二合為一，便利市民，獲各界讚好。近日有議員和議，可將中國居民身份證、回鄉證及港澳居住證「三合一」。《東呼》再建議可加入車牌資訊，達致四合一，力求便利市民。另外，內地近日宣布新增西安市、青島市作為赴港澳個人遊（自由行）城市，檔販期望能旺丁旺財；但市民則擔心「特種兵」旅客平遊香港，只令街道變擠迫。業界認為可推不同優惠等，谷旅客在港消費。

《東呼》早前建議，兩地政府研究將香港身份證與回鄉證「二合一」，近日有議員亦說港人在內地難以身份證使用自動售票機購買高鐵票，又指在內地看醫生也用不到回鄉證登記，建議推出兼容中國居民身份證、回鄉證及港澳居住證的「三合一」證件。《東呼》建議加入車牌資訊「四合一」，進一步便利市民一卡多用，且看港官會否努力爭取，抑或又等運到。

另一方面，內地宣布開放西安市、青島市赴港澳個人遊，料西九高鐵站附近的佐敦一帶商戶較受惠。廟街檔主周小姐指，雖然廟街鄰近高鐵站，而近期新春人流有增加，但生意仍未算理想。陳先生亦指現時仍是旺丁不旺財，希望開放更多個人遊城市能增加人流來港消費。

市民鄭先生則認為，即使有更多城市的內地旅客能個人遊來港，但效益仍視乎旅客是否在港消費，亦擔心他們會佔用部分民生設施。容小姐亦憂慮，街道會變得擠迫，尤其是主題樂園等景點。

業界共推優惠 谷「特種兵」消費 旅遊界議員姚柏良則比較看好新措施，指西安和青島人口過千萬，經濟發展迅速，其中西安人均GDP接近10萬元人民幣；青島更接近15萬元人民幣，料消費能力相當高，相信開放個人遊對本港旅遊業甚有刺激，但實際成效仍有待觀察，期望本港逐步增加航班數量等，推動兩地互相往來更頻繁。

不過，近期內地網民推崇「特種兵式旅遊」，分享如何在港24小時內以快餐店「屈蛇」窮遊。香港旅遊促進會總幹事崔定邦認為，酒店、交通及娛樂設施等業界，可攜手推出旅遊連住宿套票，包括參觀博物館、參與盛事活動，並贈送回程交通，「借甜頭」以吸引內地旅客在港過夜，推高旅客人均消費至6,500元，幫助本地經濟。

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