單字車牌「D」 2020萬拍出

【本報訊】再有單字英文車牌登場下，運輸署昨舉行的新春車牌拍賣競投激烈，尤其英文單字「D」的車牌，經70口價下以2,020萬元成交，創車牌拍賣史上第3高，連同其他共26個車牌，拍賣收入共逾2,452萬元，另有23個牌號未能售出。

拍賣會昨午公開拍賣49個車牌，當中48個屬傳統車牌，不少為「好意頭」的數字，例如諧音發相關的「AA8888」、「WE88」、「XX1888」、「UU3388」等，但焦點依然落在第26個拍賣的單字母「D」車牌身上。

第一口價達500萬元 在約下午3時半，運輸署開始拍賣底價為5,000元的「D」牌，第一口價已高達500萬元，第12口價則達506萬元，其後兩名準買家為求奪得心頭好，叫價爭持不下，每口叫價增至5萬元。終於在接近4時，「D」牌以2,020萬元成交，破2017年「V」牌的紀錄。其次則是「132」車牌，成交價達101萬元。

至於昨日首10個拍賣的車牌中，底價3.1萬元的「XX 1888」叫價最高，最終以9.8萬元成交；其次高價是「FU 222」，底價1.2萬元，以6萬元成交。而首個拍賣、底價為4,000元的傳統車牌「CK686」，則以5,000元成交。

根據過去資料，5大高價成交中有3個為單字英文車牌，最貴的新春車牌是在2021年的單字「W」車牌，當年第一口叫價即由底價5,000元，跳至500萬元，最終經過119口叫價下以2,600萬元成交，成交價是底價的5,200倍。其次是去年拍賣的「R」，以2,550萬元成交。