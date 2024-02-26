旅監局：已啟動程序撤銷新星牌照

【本報訊】專門經營澳門訂房訂票業務的新星旅遊上周五（23日）結業，有消費者預付赴澳門酒店套票，擔心損失慘重。旅遊業監管局昨指，新星旅遊已按照法例要求書面通知該局，提交通知後已停止接受新旅遊服務預訂，暫未收到相關投訴、查詢及賠償申請。局方已啟動既定程序撤銷牌照。

新星旅遊位於尖沙咀的辦事處上周五張貼結業通告，指3年疫情及欺騙網站嚴重影響旅業收入，無奈決定結業。旅遊業監管局指，新星旅遊在本月9日書面通知該局，有意於上周五停止經營旅行代理商業務，符合《旅遊業條例》規定持牌旅行代理商須於業務停止前不少於14日書面通知旅監局的要求。該局亦已派員到其營業地點查閱帳簿及其他紀錄，以及啟動撤銷牌照程序等。

最高可索償90%損失 至於提交通知前的訂單，旅監局指新星旅遊正處理退款安排，並會按條例下旅遊業賠償基金的條款處理賠償申請，如發現個案涉嫌違反條例，將按程序進行調查，並就欺詐或其他涉嫌違法行為與相關執法機構作合適跟進。

旅監局又提醒，若持有蓋上旅遊業賠償基金印花的外遊費收據，並因持牌旅行代理商倒閉而損失外遊費，可向旅監局申請特惠賠償，賠償金額最高為損失的外遊費的90%。