黎智英案今日復審 料控方完成陳沛敏主問

【本報訊】壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，上周五（23日）審訊暫停一天後，今日上午會在西九龍法院（暫代高院）重新恢復審訊。本案認罪被告之一、《蘋果日報》前副社長陳沛敏，將繼續以從犯證人身份出庭作供，預料控方會在今日對陳沛敏完成主問，接下來會由辯方盤問陳。

上周五因為終審法院開庭處理，黎智英等7人涉嫌組織及參與2019年8月18日未經批准集結案，其中何俊仁和李柱銘是由資深大律師彭耀鴻代表，而彭耀鴻正是黎智英涉違國安法一案的辯方代表律師，因此，這宗國安法的審訊需暫停一日，至今日復審。

指《蘋果》評論傾向撐制裁 前蘋果副社長陳沛敏是本案第二名從犯證人，據她早前供稱，黎智英對中共較批判，會在專欄談制裁，而《蘋果》評論則傾向支持制裁。《蘋果》比較支持及諒解示威者，以她理解，黎智英為打「國際線」，遂開設英文版《蘋果》，黎亦不諱言希望美國政治人物訂閱，以得到政治庇護。陳在庭上坦言，黎智英對新聞的意見，會影響編採決定。庭上披露，黎要求《蘋果》英文版着重大陸新聞，認為「疫情肆虐後掀起的反中情緒」，是美國人最需要看。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022