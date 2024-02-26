本年度財案封面淺杏色

【本報訊】政府將於本周三（28日）發表新一份財政預算案，財金官員昨在網誌中指過去一年，本港走出了疫情，生活逐步復常，經濟回復增長，又指面對財政赤字，運用有限公共資源時希望能更聚焦、更有效益。

該名財金官員又指由於外圍仍然複雜多變，地緣政治局勢持續緊張，利率高企，不明朗不確定因素交織，影響了經濟增長的力度。他預期今年經濟會逐步改善，也期望各行各業的經營環境持續好轉。

網誌上載了一張相片，見財金官員雙手持着一本淺杏色、封面印上「2024至25財政年度財政預算案」的文本，而枱面上就擺放了他過去發表的7份預算案，每本的封面顏色不同。

運用公共資源須更聚焦 政府早前就預算案進行諮詢，財金官員多謝各界在諮詢期間提了很多寶貴意見，面對財赤，在運用有限的公共資源時，冀能更聚焦、更有效益。他又提及國家經濟穩步發展，對香港的支持堅實，香港在國家的發展大局中地位和功能獨特，背靠國家、聯通世界，是香港最大的底氣，要把機遇化為成果。