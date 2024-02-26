民調：逾千億財政赤字 冀減1%經常開支

預算案後日出爐 政府應節流幫補 財政赤字料逾千億元。最新的民意調查結果顯示，47%的受訪者擔心政府財政的穩定性，80%受訪者贊成「政府減少1%經常開支」，「公務員編制零增長」亦佔55%，反映受訪者冀政府先節流，亦同時發現逾70%要求政府提出電費補貼、退稅及增加免稅額，而認為要增加派糖措施的總開支亦達42%。

政府在本周三發表新一份預算案，香港研究協會昨公布民意調查結果，指在本月2至22日期間進行全港隨機抽樣電話訪問，成功訪問了1,056名18歲或以上市民，以了解市民對本年度預算案的期望。調查結果顯示，47%受訪者擔心政府財政的穩定性，較去年大幅上升24個百分點，而表示不擔心的佔44%，不知道及無意見的則共佔9%，反映市民對政府財政狀況憂慮加深。

為保持政府財政穩健，80%受訪者贊成政府減少1%經常開支，隨後依次為公務員編制零增長佔55%、開徵新稅項則有39%及增加公共服務收費佔24%，顯示受訪者傾向以節流方式來改善政府財政，而非選擇開源的方式。

市民撐電費補貼退稅為主 至於各項「派糖」措施，受訪者認為應該推出電費補貼佔73%，依次為退稅佔72%、增加免稅額則有71%、寬免差餉地租為67%、向申領各類津貼的人士發放額外款項佔54%及公屋免租有49%。至於「派糖」措施的總開支，42%受訪者表示應增加，表示維持不變的有32%，減少者佔20%。該協會認為以上結果反映受訪者對預算案紓困措施有一定期望，惟需求的迫切程度有所下降。

調查又發現51%受訪者表示預算案應優先推出短期紓困措施，表示應優先為社會長遠發展作投資佔39%，兩者差距5年來最小。該協會指有關結果顯示受訪者對推出紓困措施的訴求明顯降溫，相信與社會全面復常及政府財赤，降低了市民對紓困措施的期望有關。

針對民調的結果，該協會負責人建議政府在草擬預算案時，積極回應社會各界的訴求，平衡市民短期生活壓力及社會長遠發展所需，同時為提高香港競爭力給予財政支援，以推動香港經濟及社會可持續發展。