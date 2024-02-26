失足墮入船艙 男工臉傷手骨折

【本報訊】昨晨約9時半，一名男工人在新油麻地避風塘對開一艘駁船上工作時，懷疑意外失足，飛墮船艙受傷，其工友連忙上前查看及慰問他的情況，並且報案求助。救援人員奉召趕至，將傷者救出送院治理。據了解，傷者面、腳擦傷，手部骨折，獲救時仍然清醒，意外原因有待相關部門跟進。