要聞港聞

失足墮入船艙 男工臉傷手骨折

消防船接報到場。（張開裕攝） 消防船接報到場。（張開裕攝）
消防船接報到場。（張開裕攝）
【本報訊】昨晨約9時半，一名男工人在新油麻地避風塘對開一艘駁船上工作時，懷疑意外失足，飛墮船艙受傷，其工友連忙上前查看及慰問他的情況，並且報案求助。救援人員奉召趕至，將傷者救出送院治理。據了解，傷者面、腳擦傷，手部骨折，獲救時仍然清醒，意外原因有待相關部門跟進。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc