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失足墮入船艙 男工臉傷手骨折
消防船接報到場。（張開裕攝）
【本報訊】昨晨約9時半，一名男工人在新油麻地避風塘對開一艘駁船上工作時，懷疑意外失足，飛墮船艙受傷，其工友連忙上前查看及慰問他的情況，並且報案求助。救援人員奉召趕至，將傷者救出送院治理。據了解，傷者面、腳擦傷，手部骨折，獲救時仍然清醒，意外原因有待相關部門跟進。
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