將軍澳 水道停泊亂 火燒連環船

快艇冒煙波及遊艇 毗鄰近百艘險釀巨災 將軍澳發生火燒連環船事件！昨日凌晨時分，一艘停泊在海濱公園一帶的快艇突然起火冒煙，火勢牽連附近一艘遊艇。消防奉召趕到，動用3條喉射水灌救，花逾一個半小時才救熄火災，雖然起火快艇最終沉沒，遊艇亦告受損，所幸無人受傷，遊艇上的一隻狗狗亦順利逃出生天。避風塘長年面對泊位不足問題，船隻爭位引起無數險象，東方傳媒機構早在4年前出謀獻策，設計「魚骨」泊位解決安全隱患，滿足實際之需，可惜港官「不識寶」，始終未有正視問題，導致意外一宗接一宗。

昨日凌晨4時許，執法部門接獲報案，指將軍澳海濱公園行人天橋底、近灣畔徑對開水道，一艘約6米長的快艇失火，滾滾濃煙直沖半空，烈燄更波及鄰近另一艘長約10米的中式遊艇。消防抵達現場後，因應火勢開動3條喉灌救，期間有消防車駛入單車徑橋面，從岸上拖喉射水，配合海面上的消防船救火，直至早上約6時，現場火勢才被完全撲熄。

消防逾句鐘救熄 狗狗檢命 涉事快艇在火警中沉沒，被波及遊艇的右邊船頭則被熏黑，消防在遊艇上救出一隻狗，牠其後被愛護動物協會人員帶走，交由獸醫作進一步檢查。事件中無人受傷，毋須疏散，執法部門及消防正調查火警成因。本報記者除了直擊救火過程，同時發現現場水道內停泊了近百艘大小船隻，亂象叢生，幸好消防員及時控制火勢，否則有更多船隻難逃祝融。

東方泊位藍圖 港官不識寶 香港避風塘泊位問題存在多年，漁船與遊艇經常爭位，火燒連環船時有所聞。東方傳媒集團早於2020年呈獻藍圖，建議採取「魚骨」泊位方式，糾正避風塘內泊位不足問題，甚至考慮了防火方面的需要，既可井井有條，增加泊位數量，避免爭位險象，亦顧及了防火需要，不過港官蹉跎4年，一直未有正視。過去立法會曾就事件討論，當時有與會人士指出避風塘泊位「先到先得」，更有人「落釘插針」霸位謀利；由於泊位僧多粥少，故船家們爭位時易起爭執，亂象環生。

東方獻魚骨形碼頭泊位藍圖加強版 遊艇右邊船頭被熏黑（箭嘴示）。