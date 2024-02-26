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將軍澳 水道停泊亂 火燒連環船

消防員在橋面向起火船隻射水撲救。（沈厚錚攝） 消防員在橋面向起火船隻射水撲救。（沈厚錚攝）
消防員在橋面向起火船隻射水撲救。（沈厚錚攝）
快艇冒煙波及遊艇 毗鄰近百艘險釀巨災
將軍澳發生火燒連環船事件！昨日凌晨時分，一艘停泊在海濱公園一帶的快艇突然起火冒煙，火勢牽連附近一艘遊艇。消防奉召趕到，動用3條喉射水灌救，花逾一個半小時才救熄火災，雖然起火快艇最終沉沒，遊艇亦告受損，所幸無人受傷，遊艇上的一隻狗狗亦順利逃出生天。避風塘長年面對泊位不足問題，船隻爭位引起無數險象，東方傳媒機構早在4年前出謀獻策，設計「魚骨」泊位解決安全隱患，滿足實際之需，可惜港官「不識寶」，始終未有正視問題，導致意外一宗接一宗。
昨日凌晨4時許，執法部門接獲報案，指將軍澳海濱公園行人天橋底、近灣畔徑對開水道，一艘約6米長的快艇失火，滾滾濃煙直沖半空，烈燄更波及鄰近另一艘長約10米的中式遊艇。消防抵達現場後，因應火勢開動3條喉灌救，期間有消防車駛入單車徑橋面，從岸上拖喉射水，配合海面上的消防船救火，直至早上約6時，現場火勢才被完全撲熄。
消防逾句鐘救熄 狗狗檢命
涉事快艇在火警中沉沒，被波及遊艇的右邊船頭則被熏黑，消防在遊艇上救出一隻狗，牠其後被愛護動物協會人員帶走，交由獸醫作進一步檢查。事件中無人受傷，毋須疏散，執法部門及消防正調查火警成因。本報記者除了直擊救火過程，同時發現現場水道內停泊了近百艘大小船隻，亂象叢生，幸好消防員及時控制火勢，否則有更多船隻難逃祝融。
東方泊位藍圖 港官不識寶
香港避風塘泊位問題存在多年，漁船與遊艇經常爭位，火燒連環船時有所聞。東方傳媒集團早於2020年呈獻藍圖，建議採取「魚骨」泊位方式，糾正避風塘內泊位不足問題，甚至考慮了防火方面的需要，既可井井有條，增加泊位數量，避免爭位險象，亦顧及了防火需要，不過港官蹉跎4年，一直未有正視。過去立法會曾就事件討論，當時有與會人士指出避風塘泊位「先到先得」，更有人「落釘插針」霸位謀利；由於泊位僧多粥少，故船家們爭位時易起爭執，亂象環生。
東方獻魚骨形碼頭泊位藍圖加強版東方獻魚骨形碼頭泊位藍圖加強版
東方獻魚骨形碼頭泊位藍圖加強版
遊艇右邊船頭被熏黑（箭嘴示）。遊艇右邊船頭被熏黑（箭嘴示）。
遊艇右邊船頭被熏黑（箭嘴示）。
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