女性預期壽命較長 積金局籲壯大退休儲蓄

【本報訊】根據積金局數據，截至去年底，女性及男性強積金計劃成員分別約235萬及240萬名，女性計劃成員持有的強積金約5,200億元，男性計劃成員則持有約6,200億元。每名女成員平均持有22.2萬元強積金，每名男成員則平均持有25.8萬元強積金。積金局昨表示，女性較男性長壽，有需要壯大退休儲備，以更好應對退休生活。

積金局主席劉麥嘉軒在網誌指，女性平均預期壽命是87歲，比男性的81歲長6年，認為女性計劃成員平均面對較男性長的退休生活，從規劃退休保障的角度而言，需要較充裕的退休儲備才能應付退休需要。

自願供款1500元 43年後多314萬 她指若計劃成員由22歲開始，每個月撥出1,500元作可扣稅自願性供款，假設平均每年的投資淨回報為5.5%，到65歲退休時，估計會協助計劃成員額外累積多近314萬元強積金。除了自願性供款外，亦有俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」，方便每天要兼顧家庭與事業，缺乏時間去了解及管理強積金的女性。

另外，劉麥嘉軒提到，即將推出的「積金易」平台，以全面數碼化計劃成員的強積金管理工作，目標是在今年第二季開始分階段將帳戶資料轉移到平台，並在2025年內完成所有轉移工作。當平台全面運作後，計劃成員便能透過手機App或電腦網站，一站式管理所有強積金事宜。