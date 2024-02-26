受訪青年：財政資源限制發展

【本報訊】有組織進行《青年發展需要質性研究報告》，訪問19名不同背景的本地青年，發現他們的「個人發展」、生活壓力、希望感等，均受財政資源所影響，並期望政府可以設立「兒童發展戶口」。該組織認為政府現行「精準扶貧」政策未能應對青年發展需要，建議設立「兒童發展戶口」真正減輕青年生活壓力，增加青年希望感及發展機會。

關注學童發展權利聯席的調查發現，不少受訪者均認為財政資源十分重要，更有機會限制自我發展，有受訪者指曾因為學資處審批貸款時間太長，幾乎無書讀，令他意識到「冇錢就乜都做唔到」。亦有青少年對日常生活的支出項目和金額感到氣餒，指當18歲時支出項目增加，會感到更加氣餒；更有青少年因財政資源匱乏所帶來的不安全感，而不敢展望人生目標。

政府資助須限期使用 無助儲蓄 聯席指出，「共創明TEEN」與「兒童發展基金」的受惠期限只有1年和3年，家庭儲蓄及政府資助必須在指定時間使用，未能真正為青年建立資產，青年缺乏資源，只能為自己未來設限，甚至影響其求學、就業發展、家庭、朋輩與戀愛伴侶之間的關係。聯席建議參考部分國家或地方建立兒童發展戶口，鼓勵父母為子女的未來需要，尤其是教育和個人發展等方面進行儲蓄，支持孩子長遠發展和追求。