華富邨3階段重建 首批居民2026年遷出

【本報訊】政府將於今年第一季公布港島南區華富邨重建計劃，有消息指房委會將於下月中旬，敲定港島南區華富邨分階段遷置方案，首批居民最快2026年遷往同區新公營房屋。不過，政府在南港島綫西段棄用重鐵，原定在重建第一期擬設立的華富站，或現變數，政府消息指未來或以鐵路發展配合重建，會適時公布重建詳情，爭取今年決定替代運輸系統的合適技術方案。

據了解，華富邨重建計劃將分3階段重建，房委會資助房屋小組及商業樓宇小組最快3月中旬舉行聯席會議，審議清拆華富邨建議遷置及相關安排，據悉或包括公布分階段清拆日期、給予清拆項目受影響租戶通知期、合資格商戶和街市檔戶可獲發津貼等。

鐵路站存變數 恐影響規劃 不過，運輸及物流局早前公布擬建的南港島綫西段因重鐵爬升能力有限及該區地勢差距大等問題而棄用重鐵，原本該線途經華富邨並設有車站，但房署早前規劃重建時主要配合重鐵，現時新系統走線及車站位置未定，存在變數，需盡快協調以免影響重建。據知運輸及物流局和房屋局會保持緊密溝通，任何替代重鐵方案都會避免影響重建計劃。

按照政府3年前公布的建議重建方案，該邨各幢大廈分三期拆卸，第一期重建受影響租戶最快2026年遷往華景街、華富邨以北和華樂徑的公營房屋；第三期即華翠樓和華景樓租戶，則搬往華富邨原址重建的公營房屋，入伙日期預計在5個接收屋邨全部樓宇落成入伙後10年，預計要到2041年，才可完成整項重建計劃。