裝修投訴 消委會調解成功率僅22% 籲政府牽頭設認證 制訂報價範本

【本報訊】香港消費者委員會日前披露，過去7年共接獲逾1,200宗家居裝修「中伏」投訴，大都涉及裝修質素貨不對辦、工期延誤、報價不實等，涉款近2.8億元。消委會總幹事黃鳳嫺昨在電台節目表示，建議政府為家居裝修公司建立認證計劃，由當局認可的專業團體，進行質素認證，讓消費者選擇有質素的家居裝修服務。

黃續指，目前有部分機構有類似計劃，但恐怕不全面及欠公信力，最好還是由政府牽頭，就不同規模公司訂立不同門檻，可減低消費者遇到不良營商手法風險，同時有渠道處理糾紛。她又稱，消委會就家居裝修投訴個案進行調解，成功率只有22%，低於整體個案的60%。她認為制訂事前報價範本，讓消費者可按工程進度付款，同時設冷靜期，會有助減少爭拗和投訴，消委會將聯絡測量師學會和律師會等聆聽意見。

隨時改動廚房門恐犯法 黃指出，消委會在調查家居裝修投訴的過程中發現，部分公司報價的詳盡程度參差，沒有提供進度時間表、法例責任和保險內容等，有公司更表示可以隨意將廚房門改做趟門，並提供方法規避消防檢查，等同教消費者犯法。黃對此指出，有部分公司以宣稱零事故及「不會走數」等值得商榷的宣傳手法。另外，調查亦發現很多人傾向由朋友介紹裝修公司，年輕人則傾向從網上平台找裝修公司，雖然有關平台聲稱公平建議合適的公司，但一般消費者對該平台的信任度不高。