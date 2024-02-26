工程今起進行 增設架空單車徑瞭望步道 斥資7億活化賈炳達道公園 料2027年重開

【本報訊】市建局啟動衙前圍道／賈炳達道發展計劃（KC-017項目），貫徹以「融合策略」推動市區更新工作的理念，透過結合重建、樓宇復修，保育和活化的模式，整體提升該區的居住環境、地區面貌、道路網絡和公共設施水平。市建局行政總監韋志成昨日發表網誌，透露除重建項外，亦將斥資7億元活化賈炳達道公園，提升現有的休憩及康樂設施水平，預料公園最快2027年年中重開，將新增架空單車徑和瞭望步道等設施，照顧不同組別和年齡層人士的需要。

2臨時行人道來往聯合道 有關活化賈炳達道公園的工程涉及34,000平方米，市建局團隊將分兩期進行。第一期活化工程將於今日起展開，並分兩個階段進行。市建局團隊自2022年10月開始，在「龍城」區舉辦不同形式的社區參與活動，對活化設計方案的意見，活動有超過610人參與。團隊將歸納所收集到的意見，除了重置及重新設計單車徑及單車練習場、緩跑徑、健身園地和遊樂設施外，亦透過重整公園的空間布局，增設架空單車徑、瞭望步道、多用途廣場及長幼共融的設施，相關方案已獲政府批准。而工程期間亦會設有兩條臨時行人道，方便市民往來聯合道、九龍城廣場、美東邨和「龍城」區一帶。

至於整個項目範圍涵蓋主地盤、北面地盤和東面地盤，其中北面地盤將重新規劃，以「一地多用」模式興建一棟全新的政府聯用大樓，用作重置九龍城街市和醫療設施等。至於項目內的物業業權收購，亦將於今年上半年展開。新政府聯用大樓和搬遷街市的工作，最快要在2030年才完成。市建局在未來6至7年須就發展項目持續投放超過100億元的資源。