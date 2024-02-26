人人暢道 12財年撥款逾70億推行

人人暢道通行計劃獲批撥款

【本報訊】政府在2012年8月推出「人人暢道通行」計劃，在公共行人通道加建無障礙通道設施，即升降機及斜道，方便市民上落公共行人通道，而在12個財政年度獲撥款超過70億元，而截至去年底各階段的384個項目，當中201個項目完成。

12個財政年度獲批撥的金額時有遞增，由2012-2013年獲批244.9萬元，到2017-2018年獲批8.5億元，在2023-2024年則獲批7.17億元，政府更預算在2024-2025年申撥的金額為8.46億元。

384項目 183個未完成 不過，據路政署網頁指出，截至2023年12月31日，「人人暢道通行」計劃下在各階段的384個項目，當中201個項目已經完成，另有157個項目正在施工，餘下的26個項目在完成詳細設計及其他相關工作後會盡快開始施工。

路政署的網頁亦列出過去10年完成的工程，經統計後發現該計劃在10年內興建了250座升降機或斜道。

推出有關計劃初期，主要是加建升降機及斜道等無障礙通道設施，方便市民上落公共行人通道，而計劃亦逐步擴展範疇，以期涵蓋更多行人通道。

在因應社會要求，政府於2019年宣布在計劃下推展一項「特別計劃」，在符合特定條件的情況下為香港房屋委員會轄下租者置其屋計劃、可租可買計劃屋邨和已拆售物業的公共屋邨的行人天橋、行人隧道和高架行人道加建升降機。