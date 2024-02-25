龍七公：醫療券擴灣區 保障需早部署

港府日前公布了長者醫療券大灣區試點計劃，計劃於2024年擴大長者醫療券適用範圍至粵港澳大灣區內合適的醫療機構，作為提供基層醫療服務試點，並涵蓋個別指定牙科醫療機構。早在去年10月，筆者聯同多位同事就地區醫療發展約見當局，當中特別討論到私家醫院和公營牙科服務問題，而當時其代表就透露了北上醫療的想法。醫療券擴展至大灣區更多城市是好的，但政府應及早安排好病人權益保障安排。

除了現有香港大學深圳醫院華為荔枝苑社區健康服務中心，在政府日前公布的名單中，還包括5間綜合醫療機構及兩間牙科服務機構，預計各試點醫療機構今年第3季起會陸續讓合資格香港長者可用醫療券支付費用。惟醫療券的適用範圍並不包括住院服務、須預先繳費的醫療服務及日間手術程序，亦不可用於單純購買物品、藥物、醫療儀器和用品。

其實香港一直欠缺公營的牙科服務，政府只有為在職及退休公務員和其家屬提供牙科服務，牙科街症服務名額極少，而且只處理止痛及脫牙。筆者與議會的前輩早在十多年前就爭取長者公營牙科服務，政府有在公務員牙科服務名額中開放餘額供區內長者預約。但疫情過後，不少地區政府診所的長者牙科服務名額大減，令長者未能受惠於較平價的政府牙科服務。此外，長者對脫牙以外更全面的牙科服務的需求日益增加。我們一再要求政府大幅增加該區的長者牙科服務名額，及引入全面的牙科服務，以服務長者和弱勢群體。

讓港人有更多選擇 筆者一位朋友早前分享他的經驗：他去年大牙牙痛，但在香港預約牙醫，要等兩星期至一個月，因此只好先看中醫，再透過其朋友介紹到深圳一間牙科服務機構就診。他從預約到前往診所檢查，不用3個工作天。而當大部分香港牙醫都是安排病人照X光時，朋友指該深圳機構是安排照電腦斷層掃描，完成後牙醫可以立即看到三維立體上下顎骨和牙齒的情況。而且整個治療收費可能只是香港的一半甚至三分之一，朋友對整個治療相當滿意。

筆者支持政府善用內地醫療服務，一方面紓緩本港公營醫療輪候情況，同時讓港人有更多選擇，更進一步從制度上加強粵港澳大灣區整合工作，並有望開啟大灣區社會保障上融合，以發揮區域內最大效益。筆者留意到市民對計劃特別是牙科部分，普遍是歡迎的；但也有團體關注病人權益保障問題，特別是一旦發生醫療事故，應如何保護病人權益。筆者認為政府需在這段時間盡早部署，首先是明確醫療爭議的投訴部門、處理流程及時間、查詢渠道及法律諮詢途徑。筆者亦建議要善用「醫健通」，利用這電子醫療系統令病人的診治紀錄能夠互通，一方面減少重複檢查和治療，同時特區政府也可透過紀錄，了解機構的診斷和治療安排是否合理。