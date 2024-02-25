笑看天下：愈制裁愈旺 俄勝必矣

尋日係俄羅斯對烏克蘭展開「特別軍事行動」兩周年，烏國外交部長庫萊巴日前喺美國紐約聯合國大會發言時強調，烏克蘭將會取勝，指如果其他國家支持烏克蘭，佢哋將會更快獲得勝利。阿哥，庫萊巴沒有自知之明，力小而不畏強，去到呢個時刻，烏克蘭根本彈盡糧絕，烏東戰略重鎮阿夫迪夫卡因「彈藥不足」而撤軍，俄軍已經進駐並全面控制該地，俄羅斯總統普京形容係重要勝利。

再講吖，普京氣勢如虹，正當俄烏戰事滿兩周年，佢日前視察最近交付嘅升級版戰略轟炸機，更登機飛行親身體驗其性能，被外界解讀為向西方國家宣示俄方核威懾力量。美國隨即亦從本土出動兩架外形相近嘅轟炸機，飛抵準北約成員國瑞典北部上空，疑似演練對俄羅斯北方艦隊總部發動遠程打擊。普京乘坐嘅係圖160M超音速戰略轟炸機，能夠投射核武及常規彈藥；美國嘅B1B轟炸機，已失去投射核武嘅能力，只可以使用常規彈藥，彼此隔空較勁，明顯俄國先勝一局！

拜登日前宣布，就俄羅斯入侵烏克蘭，以及俄國反對派領袖納瓦尼之死，對俄制裁逾550個目標，確保普京為佢對外嘅侵略和對內嘅鎮壓付出更慘重代價云云。老美動輒就要制裁呢個嗰個，又話倘若伊朗向俄羅斯提供約400枚短程地對地彈道導彈，美國政府將於數天內對伊朗實施額外制裁。然而，伊朗官員直言毋須隱瞞交易，換言之，就係當你老美嘅制裁冇到。事實上，俄羅斯、伊朗、北韓早已對美國嘅制裁麻木，美國對俄羅斯嘅制裁更適得其反，令俄國更靠近中國，俄羅斯經濟增幅遙遙領先全歐洲，加上武器先進，彈藥充足，烏克蘭相形見絀，未知其外長憑乜嘢「將會取勝」呢？