龍吟虎嘯：跟着美國軍事懟中國

以下幾單針對中國的「軍事新聞」，幾乎是在同一天刊出的。一是澳洲近年推行「向北」及「向南海」戰略計劃，日前公布海軍發展藍圖，增加未來10年國防預算111億澳元，組建二戰結束後規模最大的水面戰鬥海軍，艦艇數量由11艘大增至26艘，連同正在實施的核潛艇計劃，澳洲海軍將擁有全面的水面與水下作戰能力。

這些針對北京的「軍事新聞」，都是在美國打壓、遏制、圍堵中國的「大國戰略」下發生，也是在眼下拜登政府出於無奈而又要假惺惺地與中國「緩和關係」下發生。這樣的布局和兩面派手法，山姆大叔不知玩過多少次，而且愈玩愈畫餅充飢、愈玩愈雞零狗碎，作用微末，對美國威脅、打壓中國毫無作用，只是那些跟着美國跑的「盟友」被支使得團團轉，也不知他們那點「軍事動作」和「增加實力」真能為山姆大叔貢獻甚麼綿力。不過有一點是清楚的，他們這樣跟着美國跑，為美國賣力，與中國過不去，真有一天被美國綁在戰車上，那就不是一般二般地要倒楣也。