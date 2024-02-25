新田科技城圖則刊憲 諮詢期兩月

【本報訊】城市規劃委員會已同意將新田科技城分區計劃大綱草圖、牛潭尾分區計劃大綱核准圖、米埔及錦綉花園分區計劃大綱核准圖的修訂刊憲，並根據《城市規劃條例》諮詢公眾。相關圖則涵蓋位於擬議北環綫新田站附近的區域，整個發展項目預料可以提供逾50,000個住宅單位和大約16.5萬個就業職位。相關圖則將諮詢及法定展示兩個月，公眾可於期內提出申述。

城規會委員認為，新田科技城對落實香港作為國際創科中心和發展創科產業尤其重要，創科用地要有一定面積才有規模效應，據當局呈交的文件，上述方案連同河套區共有300公頃創科用地，委員又大致同意創科用地位於北面並作為落馬洲河套區的延伸，而南面則是以住宅社區為主的新田市中心。

同意建三寶樹濕地公園 此外，委員亦同意建立三寶樹濕地保育公園，以達成加強濕地保育和作出濕地補償的兩重目標。由於發展新田科技城須填平約90公頃魚塘，委員備悉，正公開諮詢的環境影響評估報告會建議積極保育措施，以增加濕地公園內濕地的生態價值。大部分委員認為，分區計劃大綱圖的土地用途規劃已在發展和保育之間取得平衡。

另有委員認為政府應盡快制訂三寶樹濕地公園的執行和管理細節，並建議設立監管機制，以確保濕地公園日後的營運能達致生態功能不減少。