防黑雨水浸失控 九龍城建池蓄洪

免商舖損失慘重 料2030年7月竣工 近年本港面對極端天氣威脅，早前曾提出需耗資80億元，推展7個改善雨水排放系統項目，以應對暴雨挑戰。渠務署近日向城市規劃委員會提交申請，擬議於九龍城亞皆老街遊樂場與硬地足球場下興建地下雨水蓄洪設施，及附屬地面建構物，預計可於2030年7月完工。渠務署表示，因應過去九龍城區土瓜灣的水浸事件，預計宋皇臺道、木廠街和馬頭角道的水浸風險將會提高，擬建雨水蓄洪池有助降低九龍城區內水浸風險，提高抗洪能力。

申請文件指出，工程擬於亞皆老街遊樂場現時硬地足球場下建造地下蓄洪池及泵站建築、風機房和附屬設施的建築物以應付蓄洪池的日常運作，亦會興建連接建築物與馬頭涌道的車輛維修通道以便日後維修。擬議工程的地盤面積約為7,000平方米，而工程地底的總樓面面積約為5,300平方米，建造期間公園內受影響的足球場，將於工程後重新提供，並交由康樂及文化事務署管理。

上游截流 減土瓜灣風險 渠務署表示，建議的選址在馬頭角分區計劃大綱圖，被劃區「休憩用地」和「主要道路」類別，而擬建雨水蓄洪設施屬「公共事業設施裝置」，故須先向城規會申請規劃許可。

渠務署強調，因應木廠街和土瓜灣道的水浸事件，考慮到最新的水浸統計數據和氣候變化所帶來的極端天氣影響，擬議的亞皆老街遊樂場雨水蓄洪計劃能截流上游產生的降雨徑流，從而減輕下游土瓜灣的水浸風險。

翻查資料，九龍城及土瓜灣於2020年曾慘遭黑雨蹂躪，多間商舖水浸損失慘重，當中木廠街、宋皇臺道以及九龍城道一帶最為嚴重，水深逾30厘米；部分工廈地庫停車場更需要拖車到場，將無法開行的車輛拖走。

本港多年來發生多次水浸事故，去年的世紀黑雨更打破多個紀錄，政府隨即在《施政報告》提出，雨水排放系統改善工程應在曾發生較嚴重水浸事故的地區推展，以持續強化香港應對極端天氣狀況的能力。而今年渠務署會就7個雨水排放系統項目，到立法會申請撥款，涉款共80億元，並加快在多區進行小型改善工程，包括在柴灣道迴旋處加建入水口和抽水泵，在翡翠道加建排水管和集水溝，並改善龍翔道集水溝。