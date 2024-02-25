屯公3車串燒14傷

城巴收唔切掣 乘客拋離座位 載客行走通宵路線的雙層城巴，昨日凌晨沿屯門公路往屯門方向行駛期間，女車長疑收掣不及，巴士狂撼路肩工作的箭嘴車，再如「碰碰車」般波及前方一輛洗街車，意外造成包括3車司機共14人受傷。執法部門已就事故原因及經過展開調查，城巴表示涉事車長已被暫停駕駛職務。

昨日凌晨3時許，一輛洗街車在屯門公路往屯門方向近深井對開的路肩慢駛工作，尾隨一輛箭嘴車替其護航。期間，一輛由銅鑼灣摩頓台開往屯門（龍門居）的N962號線雙層城巴沿路駛至，車長懷疑收掣不及，城巴直撞向箭嘴車，捱撞箭嘴車繼而被推前，再撼撞洗街車車尾，箭嘴車司機受傷被困車內。

大批救援人員接報趕至，迅速救出姓陳（63歲）箭嘴車司機，他與駕駛洗街車的60歲巴基斯坦籍男司機、姓陳（39歲）城巴女車長，以及4男3女（22至67歲）巴士乘客俱受輕傷，其後分乘多輛救護車送往仁濟醫院及屯門醫院治理；另有4名巴士乘客傷勢輕微，各人接受護理後毋須送院。涉事城巴車頭嚴重毀爛，執法人員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。受事故影響，上址交通一度受阻。

涉事女車長被停職 據坐在巴士下層的許先生稱，他與朋友在中環上車，事發時下層約有10多名乘客，他上車不久便閉目「養神」，沿路巴士車速正常穩定。惟巴士駛至事發位置時，他突然被一股衝擊力驚醒，幸好有前方座位卸力，令其不致跌出座位。事故中許先生毫髮無損，但卻目睹有其他乘客被拋離座位，並因碰撞致嘴角流血。

另有在銅鑼灣登乘涉事巴士後、坐在上層第3排的乘客蕭小姐，指出巴士在事發一刻突然撞向前車，上層感受到猛烈衝擊，部分乘客的手機「飛晒出嚟」，而她腳部受傷，隨同他人疏散落車後站在路旁待援。

城巴發言人回應事件，指涉事女車長固定駕駛通宵路線，上次休息日為2月20日，她已被暫停駕駛職務。城巴向所有傷者表示慰問，並會全面配合執法部門調查。